Установлен размер фитр-садака во время Рамадана

В этом году фитр-садака установлена ​​в размере 420 тенге, сообщает zakon.kz.

На прошедшем сегодня расширенном заседании духовенства под председательством Верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы был установлен размер фитр-садака — 420 тенге. Эта сумма рассчитана исходя из средней цены 2 кг муки. Цена на муку была определена на основании информации, предоставленной городскими и региональными представительствами ДУМК.

Заведующий отделом проповеди ДУМК Батыржан Мансуров подчеркнул, что по возможности необходимо читать короткие суры во время таравих-намаза и если погодные условия позволят — совершать намаз на территории мечетей, сформировать группы для чтения Корана на время оразы и призывать джамаат активно участвовать в благотворительных акциях. По его словам, в священный месяц будет представлен ряд онлайн-проектов.

Кроме того, в течение месяца будет проводиться прямая трансляция проповеди «Рамадан – великий месяц», а также ежедневные онлайн-беседы с известными людьми в соцсетях на тему «Рамазан – султан двенадцати месяцев», еженедельный марафон «Благословенный Рамадан». Проекты, посвященные Рамадану, будут транслироваться в прямом эфире на канале «Халык арна».

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