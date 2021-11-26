Утилизационный сбор: пользуются ли казахстанцы услугой списания автомобиля

Утилизационный сбор был введен в Казахстане в 2016 году. С тех пор действует программа по выплате денежных средств за добровольную сдачу старых авто, вышедших из эксплуатации. О том, сколько машин было переработано и как рассчитываются суммы утильсбора и выплат, передает Нурфин.

Суть утилизационного сбора заключается в том, что при импорте автомобиля в страну или его производстве необходимо оплатить определенную сумму. При этом сделать это нужно до первичной регистрации авто. Деньги с утильсбора в последующем должны быть использованы для утилизации транспортного средства. Также часть этих средств расходуется на выплаты за сдачу старого авто. Как сообщает сайт Оператора РОП, за 5 лет действия программы было сдано уже более 213 тыс. машин. А полностью переработано 194 462 единицы техники.

Что чаще сдают на утилизацию

По итогам программы утилизации старых машин казахстанцы сдали 213 983 транспортных средства. Из них легковых машин оказалось 193 298 единиц. Также было сдано 8 027 вышедших из эксплуатации автобусов и 12 658 единиц грузового транспорта.

При этом общая сумма выплаченных средств достигла 31,9 млрд тенге. Помимо денежных выплат казахстанцы также получили 54 831 скидочный сертификат и приобрели 29 759 новых машин в рамках данной программы. На сайте Оператора РОП также напомнили, что за легковые автомобили сумма выплаты составит 210 тыс. тенге. А за пассажирский или грузовой транспорт – от 420 тыс. до 630 тыс. тенге.

При это стоимость самого утилизационного сбора намного больше.

Как считают стоимость утильсбора

Стоимость утилизационного сбора рассчитывается в месячных расчетных показателях и зависит от объема двигателя. Так, для легковых автомобилей базовая ставка утильсбора равна 50 МРП или 145 850 тенге на 2021 год. Эта же сумма применима и к электромобилям. А в случае машин с двигателем внутреннего сгорания эта ставка умножается на коэффициенты, зависящие от объема двигателя. Например, при объеме двигателя до 1 000 кубических сантиметров коэффициент составит 3.

То есть утильсбор будет равен произведению ставки (50 МРП) на 3. Это 437 550 тенге. При объеме от 1 001 до 2 000 кубических сантиметров коэффициент равен 7, а сумма сбора – 1 020 950 тенге. При показателях от 2 001 до 3 000 кубических сантиметров ставка умножается на 10 и составляет 1 458 500 тенге. Для машин с объемом двигателя свыше 3 001 кубического сантиметра коэффициент составит 23. А сумма утильсбора достигнет 3 354 550 тенге.

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