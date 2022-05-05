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Утильсбор в Казахстане: ставки снижены вдвое

kapital.kz

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Приказом и.о.министра экологии, геологии и природных ресурсов от 29 апреля 2022 года внесены изменения в Методики расчета утилизационного платежа, сообщает zakon.kz.

В частности, в два раза снижены коэффициенты утилизационного платежа в отношении автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники.

Также внесены уточнения в виды и категории транспортных средств, в отношении которых производится расчет утилизационного платежа.

Теперь ставки транспорт с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой, с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой, тракторы, комбайны составят 50 МРП (153 150 тенге).

При этом применяется коэффициент:

  • для электромобилей — 0;

с рабочим объемом двигателя:

  • до 1 000 куб. см — 1,5;
  • от 1 001 куб. см до 2 000 куб. см — 3,5;
  • от 2 001 куб. см до 3 000 куб. см — 5;
  • свыше 3 001 куб. см — 11,5.

Приказ вводится в действие с 14 мая 2022 года.

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