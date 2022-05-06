Увеличат тариф на проезд в Рудном до 100 тенге

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Постановление акимата города Рудного от 19 апреля зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 апреля 2022 года.
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Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации Әдiлет
Акимат города Рудного ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить единый для всех маршрутов тариф на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в городском сообщении в размере 100 тенге.
Государственному учреждению «Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Рудного в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
- государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
- размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата города Рудного после официального опубликования.
Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Постановление согласовано с рудненским городским маслихатом и подписано акимом Рудного.
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