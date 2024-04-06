Кадр из видео @tobyl_torgai_bas_insp_kst
Как сообщает областной оперативный штаб, на 08:00 часов 6 апреля увеличен сброс воды с Каратомарского водохранилища до 2640 м3/с (приток составляет 3361 м.куб/сек.).
Уровень наполняемости Каратомарского водохранилища составил 97%.
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«Жителям прилегающих территорий необходимо при первом требовании уполномоченных органов приступить к организованной эвакуации, уделяя при этом особое внимание пожилым, маломобильным гражданам и детям. Заранее подготовьте документы и вещи первой необходимости», — говорится в сообщении.