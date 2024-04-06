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Режим ЧС объявлен в Костанае и Костанайском районе

Фотография для новости ЧС объявлено в Костанайском районе

Фото взято с сайта orda.kz

Информацию распространило управления общественного развития Костанайской области. 

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Решением акима Костанайского района от 5 апреля 2024 года № 4 на территории района объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба, в связи со сложившейся гидрологической обстановкой.

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Ведется круглосуточный мониторинг уровня воды на реках.

Проводятся берегоукрепительные работы, откачка и отвод талых вод.

Сегодня, 6 апреля в городе Костанай объявляется режим чрезвычайной ситуации природного характера.

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