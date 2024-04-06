Режим ЧС объявлен в Костанае и Костанайском районе

Информацию распространило управления общественного развития Костанайской области.

Читайте также: Просьба срочно эвакуироваться — акимат Костанайского района

Решением акима Костанайского района от 5 апреля 2024 года № 4 на территории района объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба, в связи со сложившейся гидрологической обстановкой.

Читайте также: Где еще запланированы взрывы, сообщили в ДЧС Костанайской области

Ведется круглосуточный мониторинг уровня воды на реках.

Проводятся берегоукрепительные работы, откачка и отвод талых вод.

Сегодня, 6 апреля в городе Костанай объявляется режим чрезвычайной ситуации природного характера.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.