Увеличилось число заражённых коронавирусом в Костанайской области

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
18 мая 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 35 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,23%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 15, г.Рудный — 4, г. Аркалык – 3, по 2 случая в г.Житикаре, Жангельдинском, Карабалыкском, Федоровском районах, по 1 случаю в Алтынсаринском, Денисовском, Камыстинском, Костанайском, Сарыкольском районах.
29 обследованы по самообращению, 4 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 30 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных.
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Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 18 мая 2021г. зарегистрировано 15226 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 14542 человека.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области