Увеличилось количество выездов скорой помощи в Костанае

Аномальная жара сохраняется на территории Костанайской области последние дни. Из-за высоких температур количество вызовов скорой помощи увеличилось в разы. Врачи просят костанайцев реже выходить на улицу, особенно тем жителям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В Костанае в связи с наступлением высокой жары отмечают рост вызовов скорой помощи на 10 %. В основном костанайцы звонят в неотложку с жалобами на головные боли, головокружение, слабость. Нередко поступают жалобы на давление и боли в сердце. Все это является последствием теплого удара. Обращаются как молодые люди, так и старшего возраста.

«Вместо 900 вызовов по области, сейчас регистрируется ежедневно от 1000 до 1100 вызовов. Хотим обратиться ко всем жителям области, особенно, к тем, кто страдает сердечно — сосудистыми заболеваниями, что нахождение на открытом воздухе, на пляже купание в водоемах далеко не безопасно. В такую погоду желательно оставаться в прохладных помещениях, соблюдать обязательно водный баланс», — отмечает пресс- секретарь областного управления здравоохранения Ксения Жилкибаева.

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Также, врачи рекомендуют отказаться и от физических нагрузок, в частности это касается дачников. Есть и рекомендации в приемах пищи в условиях аномальной жары.

«Пляж, если уж посещаете, лучше всего посещать в утренние или в вечерние часы, но не в полдень, когда солнце печет жарче всего. Кроме того, между приемом пищи и выходом на пляж должно пройти не меньше часа. Также есть рекомендации от специалистов — не переедать. В еде отдавать предпочтение в жаркие дни кисломолочным продуктам, и овощам фруктам, а на открытых местах пользоваться зонтами от солнца»,- говорит Ксения Жилкибаева.

Как отметили в облздраве при признаках недомогания, лучше всего обратиться за медицинской помощью, но не стоит заниматься самодеятельностью.

«Главное, при первых признаках недомогания: тошнота, головокружение, головная боль, потемнение в глазах, общая слабость следует укрыться в прохладном месте, пить воду и незамедлительно обратиться за мед.помощью»,- подчеркнула пресс — секретарь облздрава.

К выходным воздух в областном центре прогреется до +40 градусов. Тем временем синоптики прогнозируют, что аномальная жара начнет спадать лишь с понедельника.

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