Увеличивается количество групп в колледжах с госязыком обучения в Костанайской области

А вот в детских садах областного центра набирают меньше русскоязычных ясли-групп. В новом учебном году заработает 31 группа с госязыком и лишь 17 с русским. Родители жалуются на отсутствие возможности отдать ребенка в группы с русским языком обучения, а городской отдел образования с конца мая не может решить, кто же даст интервью журналистам, и ответит, почему сложилась такая ситуация.

Более 70 процентов студентов, обучающихся в колледжах региона, получают среднее образование бесплатно в рамках госзаказа. На сегодня это шестнадцать с половиной тысяч студентов. Ежегодно эта цифра увеличивается примерно на 500 человек. Вместе с ней, по словам Айман Ибраевой, растет и потребность в группах, обучать в которых будут на государственном языке.

«Мы работаем над развитием госязыка в организациях образования, и если раньше у нас обучалось из более 20 тысяч студентов только 1000 на госязыке, то сейчас 1300. Постепенно мы открываем группы с госязыком обучения, они очень востребованы, особенно по техническим специальностям»,-сказала заместитель руководителя управления образования акимата Костанайской области Айман Ибраева.

И если в колледжах, по информации управления образования региона, есть запрос от студентов и родителей на увеличение мест в группах с государственным языком обучения, то в детских садах ситуация как раз-таки обратная. В нашу редакцию поступают жалобы от костанайцев на отсутствие возможности попасть в ясли-группы с русским языком обучения. В новом учебном году открывается 31 группа на государственном языке и 17 групп на русском. В некоторых детских садах вообще не планируют набирать в ясли детей с русским языком обучения. В 69-ом и 44-ом садах, к примеру, открывают две группы в новом учебном году, и обе с госязыком. С конца мая мы пытались прояснить ситуацию в городском отделе образования и узнать с чем это связано.

«Как такового сокращения групп с русским языком обучения нет. Выпускаются группы и она может открыться либо с русским языком обучения, либо с казахским. По 44-му детскому саду давайте я этот вопрос возьму на контроль. По 2 группам — я выясню по этой ситуации. И что может городской отдел образования предложить. Официальный ответ тогда, если городской отдел образования не в состоянии дать ответ, этот ответ дам я», — говорит Айман Ибраева.

Надеемся, что управление образования региона все-таки сможет ответить на вопросы родителей дошколят, и объяснить в цифрах, сколько свободных мест есть в группах с русским языком обучения.

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