Уже и заморозки. О погоде на все выходные рассказали синоптики Казгидромета

Прогноз погоды по Казахстану на 5-7 сентября предоставили синоптики Казгидромета.

По-прежнему на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди.

В южных регионах ожидаются дожди с грозами: 7 сентября на севере, юге и юго-востоке республики сильные дожди, в горных районах востока и юго-востока республики ожидаются осадки (дождь, снег).

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Лишь на западе страны, с отрогом северо-западного антициклона, ожидается погода без осадков. По Казахстану прогнозируется усиление ветра. В ночные и утренние часы в северных, восточных, в центральных областях ожидается туман. 7 сентября на севере, востоке и в центре, 8 сентября в Костанайской области, в горных районах юго-востока республики страны на поверхности почвы заморозки до 3 градусов.

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