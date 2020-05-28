Уже месяц в Костанайской области ищут 17-летнего Руслана Жуванышева

В Костанайской области вот уже месяц ищут 17-летнего Руслана Жуванышева. Известно, что парень пропал с 28 на 29 апреля в поселке Ильяса Омарова Алтынсаринского района.

Руслан был на рыбалке с друзьями. Но домой так и не вернулся. К поискам юноши, почти сразу подключились волонтеры, которые отрабатывали все места возможного местонахождения парня.

«Спустя месяц хотим сказать, что новостей по-прежнему нет. Осматривали территории по несколько раз. Осматривали леса, озера — ничего нет. С родственниками на связи, они нам дают информацию и мы едем, проверяем. Проверяем близлежащие районы и информационно. Работает полиция, мы, как нам дают информацию и просят проверить — проверяем. По мере возможности выезжаем»,- говорит информационный организатор поисково-спасательного отряда «Дос» Ирина Ячменева.

Как сообщили в департаменте полиции области, для поиска Руслана, по указанию руководства ведомства, созданы мобильные группы из 25 полицейских, 5 сотрудников Центра кинологической службы с пятью служебными собаками. В поисках был задействован и дрон. Поиски на протяжении месяца велись и днем, и ночью, но все безрезультатно.

«С 29 апреля и по сей день ищем. Ищут родные, полиция и волонтеры, но следов нет никаких и не было за это время. Полиция молчит, информации нам не дает. От безысходности и от отсутствия информации обращались уже к гадалкам. И все, как одна говорят, что был удар в голову, а рядом видят троих парней. А еще что все, кто был в ту злополучную ночь были рядом с Русланом знают, что произошло. Руслан перед тем, как пойти на рыбалку играл в футбол, эту одежду использовали кинологи, чтобы взять след. Собака потеряла след возле дома акима, это видели все, кто там был: и родственники, и полиция, и волонтеры. В этом деле до сих пор очень много странного и непонятного. Показания парней разнятся и меняются. Мы очень просим, чтобы нам привезли полиграф»,- сказала тетя Руслана Динара Досполова.

Ранее в сети появлялись видеообращения отца и матери Руслана Жуванышева. Родители наедятся, что их увидит сын и вернется домой живым и невредимым.

За это время проверены и близлежащие населённые пункты. Смогли установить всю картину дня, в который пропал молодой человек, все обстоятельства, кроме тех, при которых произошло исчезновение.

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