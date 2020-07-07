«Уже никто не ищет» — тётя пропавшего два месяца назад несовершеннолетнего Руслана Жуванышева

В ночь с 28 на 29 апреля в поселке Ильяса Омарова Алтынсаринского района Костанайской области пропал 17-летний Руслан Жуванышев. Парня искали всем поселком. Были задействованы неравнодушные люди, полиция и волонтеры. Но на сегодняшний день поиски Руслана на местности прекращены волонтерами.

Руслан был на рыбалке с друзьями, но домой в тот день не вернулся. К поискам юноши, почти сразу подключились волонтеры, которые отрабатывали все места возможного местонахождения парня.

«Сейчас мы только информационно занимаемся поисками. Сейчас везде трава, нет условий для поисков. Мы распространяем ориентировки, также работаем»,- говорит координатор ПСО «Дос» Олеся Логошиновачевская.

За два месяца поисков проверены близлежащие населённые пункты, леса и озера. Однако никаких зацепок по сей день нет.

«Никаких изменений нет, нам не дают никакого шанса. Нет ни одной зацепки, что он жив, либо мертв. Ничего не могут сообщить. Волонтеров нет, сейчас уже никто не ходит, не ищет»,- сказала тетя Руслана Динара Досполова.

Напомним, ранее в сети появлялись видеообращения отца и матери Руслана Жуванышева. Родители надеются, что их увидит сын и вернется домой живым и невредимым.

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