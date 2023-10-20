Уже предзимье. Погоду в выходные будут формировать Североатлантический циклон и антициклон

Прогноз погоды на ближайшие дни представили синоптики Казгидромета.

С 15 октября, как правило, в метеорологической осени наступает подсезон, именуемый глубокой осенью, который продолжается до 28 октября.

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И природа, с небольшим суточным опозданием, постарается как раз уложится в это климатическое русло. С наступлением выходных в Казахстане начнутся ощутимые похолодания. Синоптическую ситуацию над республикой будут формировать Североатлантический циклон и Скандинавский антициклон, вызывая осадки в разных фазах и ограничивая дневной прогрев, лишь на юге страны дожди еще не успеют перейти в снег, за исключением горных регионов.

На севере и в центре страны по ночам морозы до 0−5 градусов, после полудня воздух прогреется до 2-12 градусов, а в понедельник и вовсе будет 3 мороза-5 тепла. А на западе, юге и востоке республики еще сохранится относительно теплая погода.

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