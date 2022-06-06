В 10 областях Казахстана 6 июня объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение распространили синоптики Казгидромета.
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Штормовое объявлено в Атырауской области, ЗКО, Мангыстауской области, Актюбинской, Туркестанской, Алматинской, Карагандинской, ВКО, Жамбылской и Костанайской.
6 июня на западе, юге Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.
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1671 - летальных случаев
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