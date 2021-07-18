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В «красной» зоне. Оперштаб опубликовал новые данные по коронавирусу в Костанайской области

ria.ru

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

17 июля в Костанайской области зарегистрировано 124 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,68%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 41, г.Рудный – 31, г.Аркалык – 25, Костанайский район – 8,  г.Житикара – 6, район им.Майлина – 5, Камыстинский район – 3, по 2 случая в г.Лисаковске и Мендыкаринском районе,  1 случай в Узункольском районе.

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105 обследованы по самообращению, 17 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 103 с симптомами заболевания, 21 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 17 июля 2021г. зарегистрировано 18147 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных  — 16858 человек.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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