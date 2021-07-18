В «красной» зоне. Оперштаб опубликовал новые данные по коронавирусу в Костанайской области

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
17 июля в Костанайской области зарегистрировано 124 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,68%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 41, г.Рудный – 31, г.Аркалык – 25, Костанайский район – 8, г.Житикара – 6, район им.Майлина – 5, Камыстинский район – 3, по 2 случая в г.Лисаковске и Мендыкаринском районе, 1 случай в Узункольском районе.
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105 обследованы по самообращению, 17 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 103 с симптомами заболевания, 21 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 17 июля 2021г. зарегистрировано 18147 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 16858 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области