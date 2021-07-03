В 5 регионах объявлен «красный» уровень погодной опасности

В пяти регионах Казахстана объявлен «красный» уровень погодной опасности. В Акмолинской, Кызылординской, Карагандинской, Мангистауской и Костанайской областях. Это связано с высокой температурой в данных регионах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Казгидромет».

На карте предупреждений погодной опасности также выделены оранжевым цветом еще пять других регионов — Павлодарская, Северо-Казахстанская, Жамбылская и Западно-Казахстанская области. Здесь также ожидается жара. Оповещение о погоде не требуется только в Восточно-Казахстанской области. Здесь «зеленый» уровень.

Синоптики «Казгидромета» также объявили о штормовом предупреждении. В Акмолинской области местами, на юге Костанайской, Карагандинской областей сохраняется очень сильная жара 41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области с 3 по 5 июля местами сохраняется очень сильная жара 45 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 4-5 июля на юге Атырауской области сохраняется очень сильная жара 41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 3 июля в Караганде сохраняется сильная жара 35-36 градусов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 3-5 ИЮЛЯ

В Мангистауской области сохраняется сильная жара 40-41 градус, чрезвычайно высокая пожароопасность.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду. В Костанае ожидаются гроза, ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду, сильная жара 38 градусов.

В Акмолинской области местами сохраняется очень сильная жара 41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области сохраняется сильная жара до 38 градусов, высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Днем местами ожидается сильная жара до 37 градусов. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

3 июля в Актюбинской области сохраняется сильная жара 39 градусов, чрезвычайно высокая пожароопасность.

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