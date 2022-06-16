В АЗРК разъяснили, как можно отказаться от абонентской платы за обслуживание домофона

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В Агентстве по защите и развитию конкуренции и комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР разъяснили, как можно отказаться от абонентской платы за обслуживание домофона.
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Домофон используется жильцами для контроля доступа в подъезд дома, соответственно, вопросы приобретения услуг по его техническому обслуживанию обсуждаются коллективно. Согласно подпункту 12 пункта 23 Правил содержания общего имущества объекта кондоминиума, содержание имущества включает в себя и техническое обслуживание домофона, передает informburo.kz
В случае необходимости собственники квартир могут на собрании инициировать вопрос перехода от абонентской к разовой оплате в случае поломки оборудования.
«Практика показывает, что несмотря на то, что приобретение услуг по установке и техническому обслуживанию домофона относится к вопросам принятия решения всеми жильцами, договоры заключаются индивидуально с каждым жильцом. Заключение таких договоров ставит в невыгодное положение собственников квартир, когда оборудование домофона не переходит в их собственность, а техническое обслуживание с абонентской платой включается в договор при установке домофона, что в итоге обходится дороже, чем сам домофон. Тогда как, согласно пункту 23 правил, услуги по установке и техническому обслуживанию домофонного оборудования разделены. Согласно пункту 24 правил, на каждый вид услуг по содержанию общего имущества объекта кондоминиума заключается отдельный договор с субъектами сервисной деятельности. При этом срок договора составляет не более одного года», – говорится в пояснениях АЗРК.
Соблюдение Закона «О жилищных отношениях» и этих правил относится к компетенции жилищной инспекции. Именно она может вынести обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений и составлению протоколов об административных правонарушениях.
При этом в АЗРК отметили, что если условия договора нарушают права потребителя при его заключении, потребитель имеет право на возмещение убытков, нанесённых ему домофонной организацией.
«На основании коллективного заявления действия домофонной организации – навязывание заключения соглашения или иные действия, препятствующие смене домофонной организации – могут быть рассмотрены АЗРК на предмет соответствия законодательству в области защиты конкуренции, в том числе на предмет наличия признаков злоупотребления доминирующим положением», – подчеркнули в АЗРК.
В прошлом году в Актау после жалоб жителей антимонопольный департамент внёс уведомления в адрес домофонных организаций об исключении условия по абонентскому обслуживанию домофона. Материалы дела переданы в региональный Департамент по защите прав потребителей
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