В банке из под майонеза пытались передать телефон в колонию строгого режима

Попытку проноса пресекли при досмотре посылок для осужденных.

Бандероль была проверена сотрудниками группы досмотра путем сканирования через рентген. В банке с майонезом и был обнаружен подозрительный предмет. После, запрещенные предметы изъяли.

Сотовый телефон марки Нокиа и 3 сим-карты были спрятаны ухищрённым способом.

На основании данного факта собран материал для принятия процессуального решения.

Подобную попытку проноса пресекли и в учреждении УК-161/12 ( г Аркалык). Там, два сотовых телефона и сим-карты пытались передать через колонку радиоприемника.

Напоминаем, что с начала этого года, в исправительных учреждениях области было зафиксировано порядка 30 случаев проноса запрещенных предметов.

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