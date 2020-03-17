В ЦОНы людей запускают группами

По данным пресс-службы «Правительство для граждан», все ЦОНы по стране работают в штатном режиме.

Решено принять защитные меры.

«Во избежание распространения коронавирусной инфекции было принято решение заводить граждан в помещения ЦОН группами по несколько человек. Это необходимо для проведения периодичной санитарной обработки зала и недопущения большого скопления людей», — сообщает пресс-служба.

Напомним, накануне в ЦОНе возник ажиотаж.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.