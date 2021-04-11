В ЕНПФ сказали, как можно получить сразу полмиллиона тенге

В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) сообщили об одном из способов получить единовременно все накопления, передает Liter.kz.

Фонд пояснил данный момент в рамках рубрики «Вопрос — ответ». К нему обратились с вопросом о том, в каком случае при достижении пенсионного возраста накопления выплачиваются единовременно (не по графику).

«Если сумма пенсионных накоплений на дату обращения не превышает 12-кратный размер минимальной пенсии, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, данная сумма выплачивается получателю из ЕНПФ единовременно (в 2021 году – 519 264 тенге = 12 * 43 272)», — пояснили в ЕНПФ.

Напомним, эксперт посоветовал людям начинать копить на старость примерно с 30-35 лет.

В начале марта ЕНПФ обнаружил около 120 тысяч бездействующих счетов, которые позже ликвидируют.

А еще в фонде сообщили, что более 200 тысяч казахстанцев, которые достигли пенсионного возраста, не обратились за выплатами. Проблему обнаружили при сверке сведений с базой данных госкорпорации «Правительство для граждан». Таким вкладчикам скоро позвонят или вышлют SMS.

Казахстанцы будут по-новому получать пенсию

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