В горакимате призывают школьников и пенсионеров не торопиться получать карты для оплаты проезда в автобусе

В городском акимате призывают школьников и пенсионеров не торопиться с получением льготных карт для оплаты проезда в автобусе. Дело в том, что чиновники еще не приняли окончательного решения, о том будут эти карты выдавать через отделения Казпочты или их придется все-таки покупать в магазинах., передает alau.kz

В городском акимате уже несколько раз меняли решение о том, как должны приобретать карту для оплаты проезда льготники (дети и пенсионеры). Изначально, речь шла о распространении через Казпочту, но в начале ноября решение было изменено. Чиновники с уверенностью заявили о том, что карту можно будет купить в ТРЦ с 1 декабря. Говорилось даже, что они будут отличаться по цветам от стандартных. Но уже сегодня, чиновники указывают на то, что окончательное решение по этому вопросу не принято. Сейчас планируется, что казпочта все-таки будет в этом задействована. Но и это не точно. Поэтому костанайцев призывают не торопиться.

«На сегодняшний день пока также идет интеграция с казпочтой в работе, там открывают портал для того чтобы Alempay могли интегрироваться с казпочтой. Людям нужно немного набраться терпения, подождать. Сейчас очень много люди звонят, они получили карту Казпочтовскую и не могут ею оплатить, потому что еще нет интеграции. Нужно немножко подождать и после 1 декабря будет дополнительная информация в СМИ», — рассказал главный специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата г.Костанай Нурдаулет Бейсенов.

Если все получится и система будет интегрирована, то дети получат карту через отделы образования, а пенсионеры через Казпочту бесплатно, указал Нурдаулет Бейсенов. Но Казпочта в этом случае будет взимать плату за годовое обслуживание. Еще одно изменение — это стоимость стандартной карты для оплаты проезда. В первые дни она составляла 370 тенге. Но уже сегодня цена снижена до 290 тенге.

«Раньше планировалось, чтобы 80 тенге лежало на карте, чтобы пассажир покупал карту и мог оплатить. Поэтому стоимость транспортной карты стоила 370 тенге. Сегодня у самого оператора по техническим причинам не получается закладывать туда уже 1 бесплатный проезд, поэтому принято решение снизить карту на 80 тенге», — пояснил Нурдаулет Бейсенов.

Чиновники указывают, что знают о проблемных вопросах при электронной оплате проезда и отрабатывают их. Например, костанайцы жалуются, что не могут произвести оплату картой, хотя точно знают — на ней есть баланс. Было и что костанайцы не могли купить стандартную, синюю карту. Но этот вопрос уже решен — заверили в ЖКХ. Дело в том, что первые дни был ажиотаж и карт попросту не хватало. Сейчас же в продажу поступило около 15000 штук. Кстати, еще одно, с чем столкнулись жители — это незнание в какую дверь заходить. Некоторые водители автобусов по-прежнему запускают людей через заднюю, тогда как другие только через переднюю.

«Мы начинали, пробовали сразу единообразно сделать, чтобы все в переднюю дверь заходили, и утром был шум, кипишь, люди возмущались чуть ли не до драк доходило и после этого плавно решили переходить, постепенно. Некоторые маршруты уже переходят, планируем, что до конца года все автобусы заходили в переднюю дверь», — поделился Нурдаулет Бейсенов.

Но о том, какие маршруты ездят по новым правилам, а какие по старым, можно узнать только стоя на остановке, в ожидании того, какая дверь откроется для входа. Напомним, что сейчас электронная система оплаты проезда в автобусе работает в тестовом режиме. И пока оплатить за проезд наличными можно по привычному тарифу. Но уже с января стоимость для всех категорий граждан станет при наличной оплате — 150 тенге. Всю информацию, как будут работать валидаторы, где покупать, или получать карты, городской акимат сообщит дополнительно в начале декабря.

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