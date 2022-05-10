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В каких регионах Казахстана в мае ожидается сильная засуха

ru.euronews.com

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«Казгидромет» скорректировал майский прогноз, выделив два района, где ожидается сильная засуха.

На большей части территории Казахстана в мае условия увлажнения будут близкими к норме, отмечают синоптики, передает informburo.kz

Умеренная засуха ожидается:

  • в окрестностях Степногорска в Акмолинской области;
  • в районе имени Жумабаева Северо-Казахстанской области;
  • в Аральском районе Кызылординской области;
  • в Айтекебийском и Хромтауском районах Актюбинской области.

Сильная засуха прогнозируется:

  • в Кармакчинском районе Кызылординской области;
  • в Мангистауском районе Мангистауской области.

Благоприятные условия с умеренной влажностью ожидаются:

  • в основном в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, на юге Жамбылской области, в Сузакском районе Туркестанской области.
  • в районе имени Мусрепова, Тимирязевском и Тайыншинском районах СКО;
  • в Иргизском и Уилском районах Актюбинской области;
  • в Енбекшиказахском и Илийском районах Алматинской области;
  • в Шемонаихинском и Уржарском районах Восточно-Казахстанской области.
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