В каких регионах Казахстана в мае ожидается сильная засуха

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«Казгидромет» скорректировал майский прогноз, выделив два района, где ожидается сильная засуха.
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На большей части территории Казахстана в мае условия увлажнения будут близкими к норме, отмечают синоптики, передает informburo.kz
Умеренная засуха ожидается:
- в окрестностях Степногорска в Акмолинской области;
- в районе имени Жумабаева Северо-Казахстанской области;
- в Аральском районе Кызылординской области;
- в Айтекебийском и Хромтауском районах Актюбинской области.
Сильная засуха прогнозируется:
- в Кармакчинском районе Кызылординской области;
- в Мангистауском районе Мангистауской области.
Благоприятные условия с умеренной влажностью ожидаются:
- в основном в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, на юге Жамбылской области, в Сузакском районе Туркестанской области.
- в районе имени Мусрепова, Тимирязевском и Тайыншинском районах СКО;
- в Иргизском и Уилском районах Актюбинской области;
- в Енбекшиказахском и Илийском районах Алматинской области;
- в Шемонаихинском и Уржарском районах Восточно-Казахстанской области.
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