В каких регионах Казахстана в мае ожидается сильная засуха

На большей части территории Казахстана в мае условия увлажнения будут близкими к норме, отмечают синоптики, передает informburo.kz

Умеренная засуха ожидается:

в окрестностях Степногорска в Акмолинской области;

в районе имени Жумабаева Северо-Казахстанской области;

в Аральском районе Кызылординской области;

в Айтекебийском и Хромтауском районах Актюбинской области.

Сильная засуха прогнозируется:

в Кармакчинском районе Кызылординской области;

в Мангистауском районе Мангистауской области.

Благоприятные условия с умеренной влажностью ожидаются: