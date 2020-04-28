В какое время можно ездить на дачи жителям Рудного и Лисаковска

kolesa.kz
COVID-2019 в Казахстане
3019 - зарегистрированно
774 - выздоровевших
25 - летальных случаев
43 - в Костанайской области
Сегодня на заседании городского оперативного штаба было принято решение по поводу дач и детских площадок.
«В городе Рудный выезды разрешены без ограничений. В городе Лисаковск разрешено посещение жителями дачных участков в период с пятницы по воскресенье с 6:00 до 20:00 часов.На заседании регионального штаба принято решение по возобновлению работы организаций финансового и страхового сектора, нотариальных услуг, объектов сферы обслуживания, автомойки, мастерские по ремонту бытовой техники, химчистки и прачечные, магазинов для продажи товаров для дачного сезона.Объектов общественного питания только по принципу доставки до клиента с режимом работы с 7 утра до 21:00 часов. Однако обращаю ваше внимание, что при нарушении карантинных норм объекты будут закрываться»,- сказал заместитель акима Костанайской области Сергей Карплюк
Напомним, костанайцы могут посещать свои участки ежедневно в период времени с 06:00 до 08:30 часов и выезжать обратно с 18:00 до 20:00 часов.