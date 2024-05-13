В каком году и при каком условии Бишимбаев может подать на УДО

Подать заявление на условно-досрочное освобождение Куандык Бишимбаев сможет к 2040 году, передает informburo.kz

«По особо тяжкому преступлению, за совершение которого сейчас осуждён Куандык Бишимбаев, право на подачу ходатайству возникает после 2/3 наказания. Это 16 лет, это 2039-2040 год», – сказала судья-координатор Алма Есымова в кулуарах суда.

Журналисты уточнили, необходимо ли для этого полное согласие потерпевшей стороны.

«Мнение потерпевшего учитывается при рассмотрении материала», – уточнила Алма Есымова.

Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу, он может подать апелляционную жалобу.

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