В каком районе жильцы домов останутся без горячей воды, сообщили в КТЭК

В КТЭК рассказали, что с 17 июня начнется проведение плановых работ по реконструкции участка тепловой сети.

В Костанае 32 дома, запитанные от Котельной № 2, которая находится в районе КСК, на две недели останутся без горячей воды.

В связи с этим горячее водоснабжение будет отключено до 1 июля, в нескольких домах по Алтынсарина, Лермонтова, Орджоникидзе, Урожайная. Полный список вы видите сейчас на экранах.

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