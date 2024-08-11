Эта тема активно обсуждается среди родительской общественности. Одни считают приемлемым отвести ребенка в 1 класс, когда ему только исполнилось 7, а другие утверждают, что самый оптимальный возраст — 6 лет. Как найти золотую середину? Своими мнениями на этот счёт поделились и педагоги с опытом, и сами родители.

Сымбат Муталипова — мать четверых детей. Старшую дочь она отдала в школу, когда той исполнилось шесть лет. Второй ребенок пошел в школу в семь. Сегодня они уже старшеклассники школы-гимназии имени Нуржана Наушабаева. А младший сын Санжар пойдет в первый класс в шестилетнем возрасте. Женщина уверена в том, что шесть лет — это оптимальный возраст для ребенка в данном случае.

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«Время посещения первого класса более чем приемлемо с 6 лет. Ведь ребенок учится 11 лет. После окончания, в 17 лет — идет в армию. Я думаю, что это действительно подходящий возраст, шесть лет. Время, когда ребенок получает знания, пробуждает интерес к этим шести годам», — говорит Сымбат Муталипова.

В каком возрасте лучше отдать ребенка в школу? Много лет эта тема не теряет своей актуальности и активно обсуждается среди родительской общественности. Каждый высказывает мнение, исходя из своего личного опыта. Олеся Пестрецова, 30 лет проработавшая в сфере образования, считает, шестилетний возраст наиболее благоприятным.

«До 6 лет, основным видом деятельности является у ребят — игра. Когда они приходят в школу, основной вид деятельности у них — учеба. И вот как раз возраст между 6 и 7 годами — это переходный возраст, когда 1 вид ведущей деятельности, сменяется на другой. И наша программа 1 класса она предусматривает активную игровую деятельность в совокупности с учебной деятельностью, поэтому не стоит родителям переживать», — говорит учитель начальных классов школы №22 Олеся Пестрецова.

Опытный специалист в этом году в восьмой раз примет первоклассников. Олеся Пестрецова рассказала, что первоклассник, пришедший в школу в возрасте шести лет без подготовки, может за год опередить своих семилетних одноклассников.

«Зависит от индивидуальности все, от того как помогают ребенку учиться. Я всегда родителям говорю — делайте вместе, но не вместо ребенка, то есть эту разницу надо уловить. Конечно поддержка, вера в силы ученика, доверие, проявление самостоятельности, домашние обязанности ребенка, соблюдает ли режим дня — это все тоже формирует ученика», — говорит учитель.

В Казахстане в 1 класс ребенок может пойти по достижению им 6 лет. Пятилетнего ребёнка зачислят только в том случае, если ему исполнится шесть лет до конца декабря.

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