В Казахстан за 9 млн тенге: ажиотажный спрос наблюдается на авиабилеты из России

Авиабилетов в Казахстан из России почти не осталось, а цены на них растут. Это происходит на фоне объявления в РФ частичной мобилизации.

Согласно данным специализированных сайтов по поиску авиабилетов, на 21 сентября из Москвы и Санкт-Петербурга в Астану мест уже не осталось. На 22-е и 23-е число по этим направлениям пока что ещё можно купить относительно недорогие билеты (от 200 до 600 тысяч тенге), но их осталось совсем немного, передает informburo.kz

Авиабилетов сообщением Москва – Алматы на 21 сентября тоже не осталось. На 22-е и 23-е число по этому маршруту билетов осталось мало. Цены на них варьируются от 210 тысяч до 1,2 млн тенге и растут ежечасно.

Цены на билеты в Казахстан доходят до 8,96 млн тенге. Стоит отметить, что самые высокие цены на авиабилеты по указанным направлениям в ближайшие три дня предоставляют авиакомпании из ОАЭ (Emirates Airline и FlyDubai). Эти авиаперевозчики предлагают совершить полёт в Казахстан через пересадку в Дубае.

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«Мест на прямые рейсы в Алматы на сегодня не осталось, а билет с пересадкой в Казахстан через Красноярск стоит от 63 тысяч рублей», – сообщает российский The Village.

Кроме того, на сегодня нет прямых рейсов из РФ в Дубай. Цены на авиабилеты в ОАЭ из Москвы также начинаются от 70 тысяч рублей (около 556 тысяч тенге).

Улететь из Москвы в Ереван (другое популярное направление эмиграции в этом году) авиакомпанией Armenia в ближайшие два дня ещё можно, но только бизнес-классом – по цене от 77 тысяч рублей (около 610 тысяч тенге). IrAero и «Азимут» свои билеты на утренние рейсы в столицу Армении сейчас продают за 93 и 96 тысяч рублей (около 739 и 763 тысяч тенге соответственно).

«В обычное время стоимость билетов на прямой рейс в Ереван в экономе редко превышает 7-15 тысяч рублей (около 55-119 тысяч тенге), если покупать день в день. Cамый дешевый билет на сегодняшний рейс по маршруту Москва – Ереван начинается от 107 тысяч рублей (около 845 тысяч тенге). Билеты на завтра пока можно приобрести по цене от 22 тысяч рублей (около 175 тысяч тенге) – но цены на них тоже стремительно растут», – сообщает The Village.

Прямых рейсов в Стамбул сегодня больше – но цены на них из Москвы также начинаются от 70 тысяч рублей (около 556 тысяч тенге). В Анталью из Москвы остались два рейса — с билетами от 75 и 121 тысячи рублей (около 60 и 962 тысяч тенге соответственно).

Отмечается, что российская авиакомпания «Аэрофлот» пока никаких ограничений на продажу билетов или вылет для мужчин в связи с мобилизацией не вводила.

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