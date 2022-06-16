Токаев предложил вернуть День республики

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае выдвинул инициативу возродить День Республики и придать ему статус национального праздника, передает informburo.kz
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«Необходимо внести ряд изменений в перечень национальных праздников и памятных дат. Предлагаю вернуть Дню Республики статус национального праздника. Каждый год 25 октября мы должны отмечать День суверенитета как главный праздник нашей страны», – сказал он.
Он отметил, что 25 октября 1990 года приняли декларацию о суверенитете Казахстана, что было первым шагом нашей страны на пути к независимости.
«При принятии этого документа первый Президент Нурсултан Назарбаев сыграл важнейшую и даже решающую роль», – подчеркнул глава страны.
День независимости следует отмечать как день памяти наших национальных героев, полагает президент.
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