В Казахстане обсуждают возможность внедрения функции, которая будет уведомлять родителей о попытке их ребёнка зарегистрироваться на сайте букмекеров или сделать ставку. Об этом рассказал председатель Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта РК Адилет Турганбаев в подкасте СЦК, передаёт BAQ.KZ.

Сейчас Единая система учёта ставок (ЕСУ) уже блокирует несовершеннолетних при попытке зарегистрироваться, но в будущем планируется усилить превентивные меры.

«Если мы фиксируем попытку несовершеннолетнего зарегистрироваться в аккаунте, не исключено, что в дальнейшем такой функционал будет добавлен. Сигнал родителям может направляться в мессенджер: «Ваш сын пытался зарегистрироваться». Чтобы они с ним поговорили», — сообщил Адилет Турганбаев.

На данный момент основная задача системы — не допустить к ставкам граждан младше 21 года, а также людей, находящихся в списках самоограничения или должников. Но в перспективе ЕСУ сможет не просто блокировать доступ, а и предупреждать родителей в реальном времени.

«Такой функционал не предусмотрен, но в дальнейшем, [когда] система заработает, ее всегда можно доработать… Если с нормативно-правовой стороны запретов нет, думаю, мы тоже над этим подумаем, хорошая идея», — добавил глава комитета.

Свою поддержку предложению выразил также представитель Агентства по финансовому мониторингу, отметив:

«Это хорошая идея. А вдруг кто-то с аккаунта ребенка захочет зарегистрироваться, родителям придет уведомление, и они поговорят с сыном. Это очень даже хорошая идея».

Кроме того, по словам Турганбаева, такой механизм поможет предотвратить вовлечение детей в преступные схемы, например, когда злоумышленники используют чужие аккаунты (дропперов) для незаконных операций.

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