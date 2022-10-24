В Казахстане хотят навести порядок на рынке аренды

За пять лет аренда жилья в Казахстане подорожала более чем в три раза. Теперь этот рынок хотят легализовать, передает LS.

По информации министерства индустрии и инфраструктурного развития, с 2017 года стоимость аренды жилья выросла с 1,3 тыс. тенге за кв. м. до более 4 тыс. тенге за кв. м в текущем году (более чем в три раза). При этом многие квартиры сдаются без заключения договора, а условия аренды не защищают интересы сторон. Нет стандартов сдачи жилья в аренду, гарантирующих комфортные условия проживания. То есть отсутствует институциональный рынок аренды.

При этом большая часть данной сферы рынка недвижимости находится в теневом секторе, что приводит к бесконтрольному росту цен и присутствию серых риелторов.

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«На сегодняшний день рынок арендного жилья в Казахстане недостаточно развит. По различным оценкам, его доля в жилищном фонде составляет 22%, что намного меньше, чем в развитых странах (около 50%)», – отметили в МИИР.

В связи с этим ведомство предложило создать фонд арендного жилья. В министерстве пояснили, что обсуждение идеи состоится за круглым столом с заинтересованными лицами. Участникам коммерческого рынка недвижимости будет предоставлена возможность озвучить конструктивные предложения по созданию механизма. Открытое обсуждение планируется провести 31 октября 2022 года.

В ведомстве отметили, что в мире есть примеры инвестиционных фондов недвижимости (ИФН). Например, в Великобритании организация Civitas инвестирует в социальное жилье для малоимущего населения. Она работает в партнерстве с жилищными ассоциациями и местными исполнительными органами, чтобы помочь им привлечь капитал для строительства новых домов. В рамках сотрудничества с Civitas государство субсидирует 100% арендной ставки.

«ИФН является компанией, которая за счет коллективных инвестиций строит или покупает недвижимое имущество и управляет им. Организация получает доходы как от роста стоимости долей, так и от аренды недвижимости, в которую вкладывается. Также существует опция покупки акций ИФН. Она дает людям возможность начать зарабатывать, не имея на руках полной суммы для приобретения квартиры. Во многих странах ИФН освобождаются от оплаты корпоративного подоходного налога, что делает данный инструмент привлекательным для инвесторов», – пояснили в МИИР.

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