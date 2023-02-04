В Казахстане хотят поменять дату празднования Дня учителя

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День учителя в Казахстане празднуется в первое воскресенье октября, передает zakon.kz
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В новом постановлении на сайте «Открытые НПА» предлагают поменять дату на конкретный день — 5 октября.
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С данным предложением выступило Министерство просвещения РК.
Как поясняется в документе, это изменение будет внесено во исполнение поручения президента Касым-Жомарта Токаева от 30 декабря 2022 года.
Предложение опубликовано 2 февраля. До 16 февраля пройдет публичное обсуждение.