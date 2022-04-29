В Казахстане хотят ввести онлайн-очередь для льготного автокредитования

В Казахстане может появиться электронная очередь на получение льготного автокредитования. Об этом сообщил зампредседателя Комитета индустриального развития Олжас Сапарбеков, передает LS.

По его словам, новая программа льготного автокредитования будет запущена в ближайшее время. При этом был поднят вопрос создания электронной очереди.

«У большинства банков уже есть оцифрованные опции. Мы же ставим задачу это все интегрировать и завести в единую (электронную, – прим. LS) очередь, чтобы было удобно как для населения, так и для банков. Также сможем отслеживать выполнение условий, например, то, что кредит выдается одному человеку один раз в два года», – пояснил спикер.

Также Сапарбекова спросили, перейдут ли очередники из действующей программы льготного автокредитования в новую.

По этому поводу он пояснил, что решение останется за банком, который будет оценивать уровень платежеспособности клиента. Он добавил, что за счет выделенных ранее 82 млрд тенге на действующую программу на 31 марта 2022 года уже было выдано кредитов для покупки более 30 тыс. авто на 162 млрд тенге.

«Это произошло за счет того, что деньги возвращаются в банки и далее используются для льготного автокредитования», – пояснил Сапарбеков.

Действующая программа льготного автокредитования работает с 2015 года в рамках возвратного револьверного финансирования. Ожидается, что она будет работать до 2035 года.

Напомним условия программы:

— сумма финансирования за единицу легкового автотранспорта составляет не более 10 млн тенге;

— сфинансирование на одного конечного заемщика предоставляется не более одного раза в течении двухлетнего периода;

— срок финансирования не более 7 лет;

— первоначальный взнос от 0%;

— стоимость транспортного средства не превышает 15 млн тенге.

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