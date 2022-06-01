В Казахстане изменится система оплаты труда бюджетников

Постановлением правительства Казахстана от 26 мая 2022 года внесены изменения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, сообщает zakon.kz.

Правительство предоставило право органам государственного управления:

премировать, устанавливать стимулирующие надбавки к должностным окладам руководителей организаций по результатам их работы, а также оказывать материальную помощь за счет экономии средств, предусмотренных на содержание соответствующего госучреждения по плану финансирования или плану развития;

утверждать сдельные расценки при сдельной оплате труда работников;

устанавливать за счет средств местного бюджета стимулирующие надбавки к должностным окладам работников организаций, финансируемых из местного бюджета, по решению местных представительных органов.

При этом порядок и условия установления стимулирующих надбавок к должностным окладам работников организаций, финансируемых из местного бюджета, определяются соответствующим местным исполнительным органом.

Постановление вводится в действие с 7 июня 2022 года.

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