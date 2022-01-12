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В Казахстане могут ужесточить карантин

gazeta.ru

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Карантин могут ужесточить в Казахстане. Об этом на заседании правительства сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает zakon.kz.

«С учетом резкого ухудшения эпидситуации по КВИ на очередное заседание МВК будут вынесены дополнительные профилактические меры, направленные на разобщение коллективов и уменьшение риска передачи инфекции в регионах, находящихся в «красной» зоне», — сообщшила Ажар Гиният.

Ранее она рассказала, что резкое ухудшение эпидситуации связано с выявлением «омикрон-штамма».

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