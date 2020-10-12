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В Казахстане на утилизацию стали принимать грузовые автомобили. За автохлам можно получить до 600 тысяч тенге

В Казахстане изменили условия приёма пассажирского и грузового транспорта на утилизацию. Если раньше на утилизацию можно было сдать только легковой автомобиль, то с 12 октября владельцы грузовых авто тоже могут сдать автохлам взамен на денежные выплаты, сообщает informburo.kz

Денежные выплаты за грузовой и пассажирский транспорт привязаны к месячному расчетному показателю:

  • ВЭТС категории М2, N1 (за исключением транспортного средства массой без нагрузки менее 1,3 тонн) и N2 оценивается в 144 МРП, 400 032 тенге.
  • Транспортные средства этих же категорий, но неполной комплектации соразмерны 126 МРП, 350 028 тенге.
  • За сдачу тяжеловесных транспортных средств полной комплектации (категория М3, N3) собственник получит порядка 600 тысяч тенге, 216 МРП и в 550 тысяч тенге будет оцениваться неполная комплектацию, это 198 МРП.

Денежные выплаты перечисляют собственнику в течение двух дней на банковский счёт. При этом отмечается, что выдача скидочных сертификатов в обмен на пассажирский и грузовой транспорт временно приостановлена.

Всего с начала реализации программ по стимулированию сдачи вышедших из эксплуатации транспортных средств, пункты приёма приняли на дальнейшую утилизацию порядка 150 тысяч транспортных средств. Из них 2596 единиц среднетоннажной техники и порядка 600 тяжеловесных транспортных средств. Принятые машины утилизируют на Карагандинском заводе.

Напомним, теперь за утилизацию транспорта в Казахстане можно получить до 750 тысяч тенге.

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