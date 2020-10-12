В Казахстане на утилизацию стали принимать грузовые автомобили. За автохлам можно получить до 600 тысяч тенге

В Казахстане изменили условия приёма пассажирского и грузового транспорта на утилизацию. Если раньше на утилизацию можно было сдать только легковой автомобиль, то с 12 октября владельцы грузовых авто тоже могут сдать автохлам взамен на денежные выплаты, сообщает informburo.kz

Денежные выплаты за грузовой и пассажирский транспорт привязаны к месячному расчетному показателю:

ВЭТС категории М2, N1 (за исключением транспортного средства массой без нагрузки менее 1,3 тонн) и N2 оценивается в 144 МРП, 400 032 тенге.

Транспортные средства этих же категорий, но неполной комплектации соразмерны 126 МРП, 350 028 тенге.

За сдачу тяжеловесных транспортных средств полной комплектации (категория М3, N3) собственник получит порядка 600 тысяч тенге, 216 МРП и в 550 тысяч тенге будет оцениваться неполная комплектацию, это 198 МРП.

Денежные выплаты перечисляют собственнику в течение двух дней на банковский счёт. При этом отмечается, что выдача скидочных сертификатов в обмен на пассажирский и грузовой транспорт временно приостановлена.

Всего с начала реализации программ по стимулированию сдачи вышедших из эксплуатации транспортных средств, пункты приёма приняли на дальнейшую утилизацию порядка 150 тысяч транспортных средств. Из них 2596 единиц среднетоннажной техники и порядка 600 тяжеловесных транспортных средств. Принятые машины утилизируют на Карагандинском заводе.

Напомним, теперь за утилизацию транспорта в Казахстане можно получить до 750 тысяч тенге.

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