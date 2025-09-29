 Ya Metrika Fast
В Казахстане назначен новый министр просвещения

— Сегодня, 09:53
Изображение для новости: В Казахстане назначен новый министр просвещения

Фотография Натальи Луговской/alau.kz

Информацию о назначении распространила Акорда. 

Указом Главы государства Сулейменова Жулдыз Досбергеновна назначена Министром просвещения Республики Казахстан.

Изображение 3 для В Казахстане назначен новый министр просвещения

Информацию о снятии с должности Гани Бейсембаева ранее распространила Акорда.


