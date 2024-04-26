В Казахстане новые изменения в Правила дорожного движения

Комитет административной полиции разработал изменения и дополнения в Правила дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменения коснулись скорости движения в населенных пунктах.

Так, разрешается движение:

транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, за исключением грузовых автомобилей, автобусов и специальных режимов движения, установленных соответствующими дорожными знаками, но не более 90 км/ч;

грузовых автомобилей, автобусов со скоростью не более 50 км/ч;

транспортных средств в жилых зонах и дворовых территориях со скоростью не более 20 км/ч.

Как поясняется, ДТП с участием грузовых автомобилей многократно увеличивают тяжесть последствий в них. Введение данной нормы позволит снизить количество ДТП с участием грузовых автомобилей.

Читайте также: Новые дорожные знаки утвердили в Казахстане

«При скорости 50 км/ч значительно снижается смертность и травматизм. По статистике ВОЗ, снижение скоростного режима до 50 км/ч снижает вероятность летального исхода при ДТП на 25%, повышает шансы на выживание», – поясняют в МВД.

Вместе с тем из правил исключена норма о том, что разрешается заезжать на велосипедную полосу, обозначенную знаком 4.5, при въезде на дорогу и для посадки и высадки пассажиров у правого края проезжей части дороги.

Новые таблички

Также в правилах появятся новые таблички:

Табличка 7.4.1 распространяет действие знака на грузовые автомобили, а табличка 7.4.2 в том числе и с прицепом, с разрешенной максимальной массой более 3,5 т;

табличка 7.4.3 – на легковые автомобили, а также грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 т;

табличка 7.4.8 – на транспортные средства, оборудованные опознавательными знаками «Опасный груз»;

7.4.8а «Электромобили». Указывает на места для зарядки электромобилей и гибридных автомобилей, имеющих возможность зарядки от внешнего источника;

7.4.8б — «Электросамокат».

7.4.8в – «Вид маршрутного транспортного средства».

Вносится дополнение, что табличка 7.4.14 не распространяет действие знака на транспортные средства, используемые в качестве легкового такси.

Табличка 7.4.15 не распространяет действие знака на электросамокаты

Табличка 7.4.16 не распространяет действие знака на электромобили и гибридные автомобили, имеющие возможность зарядки от внешнего источника.

Кроме того, в правила внесена новая глава «Знаки переменной информации», в которой говорится, что знаки переменной информации служат для отображения предупреждающих, запрещающих, предписывающих и информационных дорожных знаков, а также текстовых сообщений в реальном времени.

Как поясняется, поправки разработаны в целях совершенствования и актуализации законодательства в сфере дорожного движения, а также в целях приведения норм приказа в соответствие с

Национальным стандартом СТ РК 1412-2017 «Технические средства регулирования дорожного движения».

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 мая.

Вместе с тем МВД приказом от 17 апреля 2024 года уже приняло некоторые поправки в ПДД.

Так, в населенных пунктах разрешается движение:

транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, за исключением автобусов и специальных режимов движения, установленных соответствующими дорожными знаками, но не более 90 км/ч;

автобусов со скоростью не более 50 км/ч;

транспортных средств в жилых зонах и дворовых территориях со скоростью не более 20 км/ч.

При повороте налево на перекрестках разъезд транспортных средств встречного направления осуществляется с правой стороны, за исключением случаев проезда перекрестков с особыми геометрическими параметрами, не позволяющими осуществить такой маневр.

Вне зависимости от радиуса, разворот осуществляется при условии обеспечения безопасности движения и если это не создаст помех другим транспортным средствам.

Также появился новый сигнал светофора. Зеленый «+» — образный сигнал информирует о том, что для транспортных средств встречного направления включен запрещающий красный сигнал светофора.

Выключенный зеленый «+» -образный сигнал информирует о том, что для транспортных средств встречного направления включен разрешающий зеленый сигнал светофора.

Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили новые дорожные знаки. Речь идет об изменениях и дополнениях в Национальный стандарт СТ РК 1412-2017 «Технические средства регулирования дорожного движения», который вступит в действие уже 1 мая 2024 года.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.