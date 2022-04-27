В Казахстане озвучен размер самой высокой пенсии

На 1 апреля 2022 года на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда сформированы пенсионные накопления на сумму порядка 13,0 трлн тенге.

За год, с 01.04.2021 года по 01.04.2022 года, сумма увеличилась на 380,5 млрд тенге или на 3,0%, сообщает пресс-служба ЕНПФ.

Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счёт обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила 12,6 трлн тенге (рост за последние 12 месяцев составил 2,6%). Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 376,6 млрд тенге (произошло увеличение на 19,2%), сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) составила порядка 1,8 млрд тенге.

Помимо взносов самих вкладчиков прирост пенсионных накоплений был обеспечен благодаря чистому инвестиционному доходу, который с 1 января по 1 апреля 2022 года составил 295,8 млрд тенге.

С начала года вкладчикам ЕНПФ выплатил 886,7 млрд тенге, большую часть составили единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на цели улучшения жилищных условий и лечение — 822,1 млрд тенге. Выплаты по возрасту — 26,8 млрд тенге. Выплаты по наследству составили — 16,9 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК — 12,0 млрд тенге, переводы в страховые организации составили порядка 6,9 млрд тенге, выплаты на погребение — 1,4 млрд тенге и выплаты по инвалидности — 0,6 млрд тенге.

Стоит отметить, что сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 29 372 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты составила 707 326 тенге.

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