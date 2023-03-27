В Казахстане подтвердили запуск системы, которая осложнит реэкспорт подсанкционных товаров

Оформление сопроводительных накладных на товары (СНТ) во взаимной торговле со странами ЕАЭС станет в Казахстане обязательным с 1 апреля в целях сокращения теневого оборота и исключения потерь по НДС, сообщили на запрос «Курсива» в пресс-службе Минфина республики со ссылкой на директора департамента администрирования Комитета государственных доходов Кадыра Исмагулова.

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«Оформление СНТ предусмотрено в электронном виде посредством ЭЦП до пересечения границы, что исключает возможность оформления документов на подставных лиц, фиктивных получателей и отправителей грузов, банкротов, ликвидированных лиц и так далее», — пояснил Исмагулов.

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Таким образом, система позволяет автоматизировать процесс контроля за перемещением товаров через границу, отметил он и напомнил, что с декабря 2020 года механизм СНТ действовал в Казахстане в пилотном режиме на добровольной основе.

На текущей неделе Financial Times и Eurasianet сообщили со ссылкой на источники в руководстве Казахстана, что с 1 апреля в стране начнет работать система мониторинга, которая позволит в режиме реального времени отслеживать перемещения товаров от границы к границе, не допуская обхода западных санкций против России.

В середине марта Reuters писал со ссылкой на ряд источников, что в последние недели российские компании завалили своих казахстанских партнеров просьбами помочь им обойти западные санкции и импортировать необходимые товары, от подшипников и деталей самолетов до редкоземельных металлов. Двое собеседников агентства прямо связали повышенный интерес России с планами Турции по борьбе с транзитом санкционных товаров.

По данным бюро национальной статистики Казахстана, в 2022 году экспорт в Россию увеличился в прошлом году на 25,1%, до $8,8 млрд.При этом, поставки передовых полупроводников из Казахстана в Россию в 2022 году подскочили до $3,7 млн с $12 тыс. годом ранее, писал Bloomberg.

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