В Кремле отреагировали на намерение Казахстана ограничить параллельный импорт в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил введение Казахстаном системы для борьбы с обходом санкций давлением США, сообщает zakon.kz.

Отмена уроков, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал

С 1 апреля Таможенная служба Казахстана начнет отслеживать товары, которые проходят через страну для реэкспорта в Россию. Об этом пишет британская Financial Times со ссылкой на высокопоставленного казахстанского чиновника.

По словам Пескова, «России известно о грубом давлении коллективного Запада на страны, которые не присоединились к санкциям», передает РБК.

Читайте также: Казахстан ограничит параллельный импорт в Россию

«Сами эти государства нам об этом говорят. К сожалению, им приходится с таким натиском сталкиваться. Это, конечно, требует особого внимания и с нашей стороны, и со стороны самих этих государств. Мы продолжаем с нашими партнерами тесные контакты для того, чтобы минимизировать риски», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заверил, что введение системы мониторинга, которая позволит Казахстану контролировать цепочку поставок товаров и предотвращать обход санкций против России, никак не отразится на двусторонних отношениях Москвы и Астаны, и страны продолжат контакты для снижения рисков.

Ранее в американском Forbes появилась статья о том, как выборы в Казахстане повлияли на потоки энергоносителей из Евразии.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.