В Казахстане появилась новая ипотека: сколько казахстанцев могут ее получить

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На первом этапе Отбасы банк планирует выдать около 300 займов по зеленой ипотеке, передает LS.
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В декабре 2022 года Отбасы банк рассказал о запуске зеленой ипотеки в текущем году. С ее помощью казахстанцам предлагалось купить квартиру в кредит в энергоэффективных жилых комплексах, построенных по определенным стандартам.
Как отметили в фининституте, подавать заявки и получать ссуды клиенты стали только в конце января. Таким образом, на 31 января 2023 года было выдано 16 займов.
Между тем в банке ожидают, что на первом этапе будет выдано порядка 300 кредитов.
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Минимальная сумма ипотеки составила 19,5 млн тенге, а максимальная – 35 млн тенге. При этом если стоимость жилья больше 35 млн тенге, то заемщику нужно самостоятельно покрыть эту разницу.
«На сегодня спрос на зеленую ипотеку есть практически в каждом регионе», – уточнили в ответе на запрос LS.
В Отбасы банке привели в пример столичный ЖК, который получил один из зеленых сертификатов – OMIR.
Напомним, по условиям зеленой ипотеки первоначальный взнос составляет 20%. При его наличии клиенты Отбасы банка смогут получить предварительный заем. Ставка по такому кредиту равна 12,5% (ГЭСВ от 13,3%). Действовать она будет только первые 10 лет. Затем ее понизят до 3,5%-5% годовых.