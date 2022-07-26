В Казахстане повысили ставки по депозитам в тенге

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) вслед за повышением базовой ставки Национального банка повысил максимальные рекомендуемые ставки на июль и август 2022 года по всей депозитной линейке, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт фонда.

Изменения вводятся в действие с 26 июля 2022 года, с этого дня банки вправе пересмотреть ставки вознаграждения по своим депозитным продуктам.

25 июля Национальный банк повысил базовую ставку до 14,5 процента годовых.

Как отмечают в Нацбанке, фактическая инфляция существенно превысила прогнозную траекторию на фоне ускорения инфляционных ожиданий. Растут как устойчивая составляющая потребительских цен, так и общий уровень цен. Сложившаяся в мае и июне текущего года инфляция показывает, что ее пик не пройден. Высокие инфляционные ожидания усиливают проинфляционное давление.

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