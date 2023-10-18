В Казахстане предложили провести новую пенсионную реформу

С запросом к заместителю премьер-министра Казахстана Тамаре Дуйсеновой обратился депутат Мажилиса Адиль Жубанов. Он предложил провести в стране новую пенсионную реформу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Предложение заключается в том, чтобы, минимальную пенсию увеличить до размера минимальной заработной платы.

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Парламентарий напомнил, что в этом году размер минимальной зарплаты увеличился до 70 тысяч тенге. В следующем году ее планируется увеличить до 85 тысяч тенге. Тем временем размер минимальной пенсии, по словам депутата, составляет немногим более 57 тысяч тенге.

«Минимальная заработная плата фиксируется с учетом прожиточного минимума. Поэтому я считаю, что приведение минимальной пенсии в соответствие с минимальной заработной платой должно стать одним из самых актуальных вопросов, стоящих перед правительством», — сказал Жубанов.

Как рассказал депутат, в некоторых странах, если пенсия человека ниже установленного минимального размера, существует практика выплаты социального взноса.