Минтруда и соцзащиты населения РК утвердило комплексный план, направленный на улучшение положения граждан старшего поколения и их активное вовлечение в общественную жизнь. План мероприятий, рассчитанный до 2029 года, должен создать условия для самореализации и социальной интеграции пожилых людей, а также обеспечить их защиту и благополучие, сообщает inbusiness.kz

В программе предусмотрено создание законодательной базы для регулирования работы центров активного долголетия. Эти центры станут основными площадками для реализации намеченных инициатив. До конца 2025 года планируется утвердить стандарты предоставления услуг и правила их функционирования. Кроме того, будет сформирована межведомственная комиссия по вопросам пожилых граждан, которая ежеквартально будет координировать работу государственных органов.

В документе подчеркивается, что основным приоритетом станет улучшение качества жизни пожилых казахстанцев за счёт образования и вовлечения в социальную активность. Ежегодно будут организовываться программы по развитию финансовой и цифровой грамотности, включая обучение работе в социальных сетях и безопасному проведению онлайн-платежей.

Планируется запуск курсов «Серебряных университетов» и «Серебряных колледжей» на базе отечественных вузов и колледжей, что даст пожилым людям возможность осваивать новые навыки и сохранять конкурентоспособность на рынке труда. Помимо этого, будет активно развиваться программа «Серебряного волонтерства», вовлекающая пенсионеров в общественно значимые инициативы. Также предусмотрен регулярный мониторинг и проведение ярмарок вакансий для граждан старшего возраста.

План предусматривает меры социальной защиты, включая ежемесячные благотворительные акции и специальные мероприятия, приуроченные ко Дню пожилых людей. Будет организован мониторинг для выявления одиноких граждан, нуждающихся в социальной помощи.

Большое внимание уделено и безопасности. Ежегодно будут проводиться информационные кампании по предотвращению мошенничества и защите пожилых людей от жестокого обращения и насилия.

Для продвижения активного образа жизни предусмотрено привлечение пожилых граждан к занятиям физкультурой и спортом. Раз в четыре года планируется проведение спартакиады среди ветеранов труда. В учреждениях культуры будут организовываться тематические мероприятия и клубы по интересам, позволяющие людям старшего возраста разнообразить досуг и общаться.

Вместе с тем, несмотря на заявленные позитивные инициативы, сам документ производит впечатление набора общих формулировок и второстепенных мер, которые вряд ли смогут существенно повлиять на реальное улучшение жизни пожилых граждан.

Большинство мероприятий в плане указаны как не требующие расходов. Это вызывает серьезные сомнения в их эффективности. Как можно всерьез говорить о развитии «Серебряных университетов» или организации спартакиад без выделения средств? Подобные формулировки говорят о том, что эти инициативы будут носить формальный характер и проводиться за счет энтузиазма или скудных бюджетов, что неизбежно снизит их качество и охват.

Кроме того, в документе отсутствуют конкретные целевые показатели. Неясно, на сколько планируется увеличить число пожилых людей, участвующих в волонтерских проектах, или сколько человек пройдут обучение компьютерной грамотности. Без таких метрик невозможно оценить, был ли план успешно реализован или он остался очередной декларацией на бумаге.

План возлагает ответственность за реализацию на местные исполнительные органы. Существует высокий риск того, что многие мероприятия будут либо игнорироваться, либо выполняться формально.

Ежегодные отчеты, которые МИО должны представлять, могут оказаться лишь сводками о проделанной работе, не отражающими реальных достижений или неудач.

Поэтому, несмотря на позитивный тон и благородные цели, данный план, скорее, является набором намерений, чем реальной дорожной картой для улучшения жизни пожилых граждан. Для достижения ощутимых результатов необходимы не только бюрократические процедуры, но и конкретные финансовые вливания, четкие показатели эффективности и строгий контроль за исполнением на местах.

