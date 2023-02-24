В Казахстане проводят медицинские скрининги среди школьников. Почему недовольны родители

Родители стали всё чаще отказываться от процедуры медосмотра в школах. Их возмущают условия сдачи анализов, особенно это касается забора крови. Для чего проводятся такие скрининги, и почему мамы не доверяют медикам? Об этом рассказывают в сюжете «31 канала».

Жительница Костаная Мария Варго – мама второклассника и представитель общественного объединения «Казахстанский союз родителей». Она считает, что медосмотры должны проводить в поликлиниках, а не в школах, а если всё-таки детей обследуют медики в учебных заведениях, то должны это делать с разрешения родителей, передает informburo.kz

«Стали просить приносить мочу. Хотели кровь принимать даже в спортзале. Где стерильность? Я буду писать отказ от медицинского осмотра, потому что самостоятельно могу это сделать там, где считаю нужным, где есть специальные условия», – объяснила свою позицию Мария Варго. Читайте также: Весенние каникулы без учёта праздников и выходных составят 2 дня. Правильно ли это

Врачи же говорят, что действуют в рамках приказа Минздрава. И в связи с изменениями в нём кровь действительно берут на анализ в школах с соблюдением всех санитарных норм. А вот мочу дети приносят с собой, и медики не видят в этом ничего криминального. Такое обследование детей позволяет выявлять тяжёлые формы анемии и не только.

«По нашим результатам именно в подростковый период очень пониженный гемоглобин у детей, доходит до критических цифр, – пояснила заведующая педиатрическим отделением четвёртой городской поликлиники Костаная Асия Еликеева. – В этом году выявляется много офтальмологических заболеваний, очень много детей с понижением зрения, очень много заболеваний хирургических, эндокринных».

В областном Управлении здравоохранения Костанайской области вообще недоумевают, почему родители против скрининговых профосмотров. Там объяснили, что, к примеру, прививки делают с письменного разрешения родителей, а вот по профосмотрам такой практики нет.

«Понятия «отказ» в скрининговом исследовании нет. Я не знаю, почему может быть отказ от того, что лишний раз ребёнка осмотрит тот или иной специалист, в этом ничего плохого нет», – сказал замруководителя облздрава Куат Альмагамбетов.

Но если родители всё же против, добавил он, они могут обратиться к участковой медсестре и написать отказ от осмотра.

Между тем, сообщили медики, если от профосмотра отказываются редко, то от прививок стали всё чаще. Возможно, это связано с последними резонансными событиями, когда в Актобе первоклассникам вместо пробы Манту ввели вакцину БЦЖ.

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