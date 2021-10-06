В Казахстане растет цена на дизтопливо

За год дизельное топливо в Казахстане подорожало на 8%, сообщает zakon.kz.

По данным Energyprom.kz, по итогам августа стоимость топлива выросла до 199 тг за литр.

Дороже всего среди крупных городов и мегаполисов РК литр летнего дизеля стоил в Костанае (215 тг), дешевле всего — в Таразе и Семее (195 тг).

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Годовой рост цен в сегменте сильнее всего ощутили жители Костанайской (на 14,1%), Западно-Казахстанской (на 11,9%) и Северо-Казахстанской (на 10,6%) областей. Наименьшее удорожание было зафиксировано в Восточно-Казахстанской области (на 5,8% за год), — заявили аналитики.

Стоит отметить, за январь–август 2021 года в стране произвели 3,4 млн тонн дизтоплива, на 8,2% больше, чем годом ранее. Наибольший объем производства пришелся на Павлодарскую (1,3 млн тонн, плюс 25,3% за год) и Атыраускую (1 млн тонн, плюс 1,3%) области. Для справки: в целом за 2020 год производство топлива в стране ожидаемо сокращалось на 7,1% до 4,7 млн тонн.

В то же время, несмотря на рост производства, в стране наблюдается острый дефицит дизтоплива.

Вице-министр энергетики Асет Магауов отметил, что в этом году объем производства дизельного топлива составит 4,9 млн тонн, это максимальный показатель, однако и спрос — рекордный.

По нашим подсчетам, спрос вырос почти на 50–60 тыс. тонн в месяц. Сколько бы мы ни производили дизельного топлива, спрос растет. В мае–сентябре спрос на ДТ вырос на 260 тыс. тонн по сравнению с 2019 годом, и на 480 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. В августе было потреблено 519 тыс. тонн ДТ. Такого не было в истории. Запасы уменьшаются. Экспорт по ДТ приостановлен в марте, по бензину — в январе, — поделился вице-министр.

Казахстанское топливо раскупается как более дешевое, в том числе — в приграничных регионах.

По нашей оценке, основной причиной является существенная разница в ценах на дизельное топливо. Крупные АЗС примерно 207–208 тг за литр держат, остальные сети 230–240 тг. С начала года мы держали цену 200 тг за литр. Разница доходила с Российской Федерацией до 100 тг за литр, с Узбекистаном — 70–80 тг за литр, с Кыргызской Республикой — 61 тг за литр. Данная разница способствовала тому, что практически весь транзитный поток старался заправиться на въезде и выезде из Казахстана, — пояснил Магауов.

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