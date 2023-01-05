В Казахстане разработали правила по уплате сбора за регистрацию авто в 200 тысяч тенге

МВД разработало Правила, условия и сроки применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию республики до 1 сентября 2022 года, сообщает zakon.kz.

Речь идет об автомобилях, завезенных в Казахстан из стран ЕАЭС, владельцы которых продолжают ездить на иностранных номерах без регистрации.

Согласно правилам установлено, что сбор за первичную регистрацию отдельных категорий механических транспортных средств, ввезенных на территорию РК до 1 сентября 2022 года, уплачивается в размере 200 000 тенге.

Ставка сбора в размере 200 000 тенге будет применяться в случае, если автомобиль соответствует следующим требованиям:

ввезен на территорию РК до 1 сентября 2022 года;

не находится в розыске;

снят с государственного учета по месту прежней регистрации в компетентном органе другого государства;

прошел таможенную очистку.

Действие Правил будет распространяться на транспортные средства категорий М1, M1G, M2, M2G, N1, N1G, в том числе с правосторонним расположением органов управления, первичная государственная регистрация которых осуществляется за гражданами РК.

Срок первичной регистрации транспортных средств осуществляется со дня введения в действие настоящих правил и до 1 сентября 2023 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 января 2023 года.

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