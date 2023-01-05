В Казахстане разработали правила по уплате сбора за регистрацию авто в 200 тысяч тенге

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МВД разработало Правила, условия и сроки применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию республики до 1 сентября 2022 года, сообщает zakon.kz.
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Речь идет об автомобилях, завезенных в Казахстан из стран ЕАЭС, владельцы которых продолжают ездить на иностранных номерах без регистрации.
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Согласно правилам установлено, что сбор за первичную регистрацию отдельных категорий механических транспортных средств, ввезенных на территорию РК до 1 сентября 2022 года, уплачивается в размере 200 000 тенге.
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Ставка сбора в размере 200 000 тенге будет применяться в случае, если автомобиль соответствует следующим требованиям:
- ввезен на территорию РК до 1 сентября 2022 года;
- не находится в розыске;
- снят с государственного учета по месту прежней регистрации в компетентном органе другого государства;
- прошел таможенную очистку.
Действие Правил будет распространяться на транспортные средства категорий М1, M1G, M2, M2G, N1, N1G, в том числе с правосторонним расположением органов управления, первичная государственная регистрация которых осуществляется за гражданами РК.
Срок первичной регистрации транспортных средств осуществляется со дня введения в действие настоящих правил и до 1 сентября 2023 года.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 января 2023 года.