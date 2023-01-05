USD 465.39
EUR 493.78
RUB 6.53
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. В Казахстане разработали правила по уплате сбора за регистрацию авто…

В Казахстане разработали правила по уплате сбора за регистрацию авто в 200 тысяч тенге

Фото из открытых источников

МВД разработало Правила, условия и сроки применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию республики до 1 сентября 2022 года, сообщает zakon.kz.

Речь идет об автомобилях, завезенных в Казахстан из стран ЕАЭС, владельцы которых продолжают ездить на иностранных номерах без регистрации.

Читайте также: Легализация машин: какие авто подлежат растаможке и как это сделать?

Согласно правилам установлено, что сбор за первичную регистрацию отдельных категорий механических транспортных средств, ввезенных на территорию РК до 1 сентября 2022 года, уплачивается в размере 200 000 тенге.

Читайте также: Штраф до 300 МРП — в Казахстане ужесточат требования к операторам техосмотра

Ставка сбора в размере 200 000 тенге будет применяться в случае, если автомобиль соответствует следующим требованиям:

  • ввезен на территорию РК до 1 сентября 2022 года;
  • не находится в розыске;
  • снят с государственного учета по месту прежней регистрации в компетентном органе другого государства;
  • прошел таможенную очистку.

Действие Правил будет распространяться на транспортные средства категорий М1, M1G, M2, M2G, N1, N1G, в том числе с правосторонним расположением органов управления, первичная государственная регистрация которых осуществляется за гражданами РК.

Срок первичной регистрации транспортных средств осуществляется со дня введения в действие настоящих правил и до 1 сентября 2023 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 января 2023 года.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Дикого Армана координировал куратор из КНБ — генпрокурор
Следующая новость

Генпрокурор прокомментировал статус Самата Абиша