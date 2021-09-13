В Казахстане снова повысили базовую ставку

Национальный банк принял решение о повышении базовой ставки в Казахстане до 9,5 процента годовых, передает пресс-служба Нацбанка.

Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка РК принял решение установить базовую ставку на уровне 9,50% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,50%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 8,50%.

«Решение обусловлено преобладающим проинфляционным давлением в экономике, вызванным общемировыми инфляционными тенденциями роста цен на продовольствие и сырье, при опережающем восстановлении глобального спроса над возможностями выпуска. Усиливают это давление внутренние межсезонные шоки, активно восстанавливающийся потребительский спрос, а также рост цен на электроэнергию, газ и ГСМ. В результате годовая инфляция ускорилась до 8,7%. Инфляционный фон также усиливается повышенными инфляционными ожиданиями населения, которые в августе составили 8,8%. Повторные вспышки COVID-19 замедлили деловую активность в мире и обострили проблемы глобальных поставок, усилив проинфляционные процессы. По прогнозам МВФ, на фоне вакцинации и стимулирующих мер в этом году мировая экономика продемонстрирует быстрое восстановление с последующим замедлением в 2022 году. Прогнозы международных организаций по росту экономик стран–торговых партнеров Казахстана улучшены по ЕС и России, а по Китаю немного снижены. Глобальное инфляционное давление продолжает оставаться на повышенном уровне на фоне увеличения цен на продукты питания, сырье, металлы и автомобили», — говорится в сообщении Нацбанка.

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Вклад в инфляционный тренд формируется повышенными мировыми ценами на продовольствие. Об этом свидетельствует рост в годовом выражении индекса продовольственных цен ФАО в августе 2021 года на 32,9%.

Как следствие основным драйвером роста цен остается продовольственная инфляция, которая в августе достигла 11,4%. Среднемесячные значения инфляции с апреля 2021 года превышают средние значения за последние 20 лет, что является нехарактерным для летних месяцев. Существенный вклад в текущее ускорение годовой продовольственной инфляции внес резкий скачок цен на овощи (на 26,1%), в частности на овощи длительного хранения (картофель – на 29,7%, морковь – на 68,2%, свекла – на 124,0%). В условиях истощения внутренних запасов до поступления нового урожая месячный рост цен на эти продукты продемонстрировал рекордные значения, нехарактерные для летнего периода. Наблюдается рост цен на мясо и мясопродукты (на 9,5%), вызванный повышением цен производителей вследствие удорожания кормовых культур. Вслед за общемировым трендом продолжился ускоренный рост цен на растительные масла (подсолнечное – на 66,8%, оливковое – на 9,0%), вызванный сокращением предложения на мировом рынке.

В ведомстве отмечают, что вклад в инфляционный тренд формируется повышенными мировыми ценами на продовольствие. Об этом свидетельствует рост в годовом выражении индекса продовольственных цен ФАО в августе 2021 года на 32,9 процента.

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