В Казахстане закроют дельфинарии. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент zakon.kz.
По словам министра, норма уже прописана в проекте закона «Об ответственном отношении к животным».
Да, эта норма свое отражение найдет и уже нашла. Действительно, в последнее время поступали обращения от общественников, после чего и от международных общественных деятелей, связанных с запретом дельфинариев. Такая норма нами выработана. Она коснется не только дельфинариев, там есть запреты и по другим нормам, связанным с содержанием диких животных, — сообщил глава Минэкологии на брифинге в правительстве.
Ранее казахстанские зоозащитники запустили петицию «Нет дельфинариям в Казахстане». После обратились к Президенту и министру экологии, геологии и природных ресурсов с просьбой закрыть дельфинарии и освободить животных. В Минэкологии тогда пообещали рассмотреть этот вопрос.
Кроме того, всемирно известный исследователь, защитник окружающей среды, сын известного океанографа Жака-Ива Кусто, Жан-Мишель Кусто записал обращение к Правительству Казахстана.
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