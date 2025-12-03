По состоянию на 3 декабря 2025 года 2 512 студентов колледжей находятся на больничном. Об этом сообщает пресс-служба управления образования Костанайской области.
В целях обеспечения непрерывности учебного процесса и снижения рисков распространения сезонной заболеваемости в 11 колледжах региона 90 учебных групп временно обучаются в дистанционном формате. Речь идёт об Аркалыкском политехническом колледже, Аулиекольском сельскохозяйственном колледже, Денисовском профессионально-техническом колледже, Костанайском индустриально-педагогическом колледже, Костанайском высшем педагогическом колледже, Костанайском строительном колледже, Лисаковском техническом колледже, Рудненском колледже технологии и сервиса, Костанайском социально-техническом колледже, Колледже предпринимательства КИнЭУ и Костанайском высшем колледже Казпотребсоюза.
Ведомство уточняет, что формат обучения корректируется точечно — по каждой группе и колледжу отдельно — исходя из эпидситуации и медицинских показаний.
